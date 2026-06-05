Örnek No:54*

T.C. ÇATALCA İCRA DAİRESİ

2026/12 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/12 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.600.000,00 TL 1 Taşıt 34 CIR 228 Plaka sayılı, 2019 Model, BMW Markalı, F1H Tipli, 31085822 Motor No'lu , WBA7K3104L7E94903 Şasi No'lu, Kırmızı Renkli, Benzinli, Otomatik Vites, Otomobil cinsli aracın TAM HİSSESİ satılacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 10:20

03/06/2026(İİK m.114/4)

Basın No: ILN02481231 #ilan.gov.tr