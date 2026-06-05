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T.C. BAKIRKÖY 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/841 Esas Konu : gaiplikIğdır ili, Karakoyunlu İlçesi, Alicanlar mahallesi/köyü, 54 Cilt, 96 Aile sıra no, 32 sırada nüfusa kayıtlı, ADO ve FATMA oğlu/kızı, 01/01/1972 dogumlu, 15267010440 T.C. kimlik numaralı AYGÜL DORU'nun 2008 yılından itibaren haber alınamadığından bahisle gaiplik davası açılmış olmakla; TMK'nun 33/2 maddesi uyarınca gaipliği talep edilen AYGÜL DORU hakkında bilgisi bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Bakırköy 14. Sulh Hukuk Mahkemesi 2025/841 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri ilanen duyurulur.06.04.2026

Basın No: ILN02481348 #ilan.gov.tr