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T.C. BAKIRKÖY 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/438 Esas

DAVACI : BAKIRKÖY 1. İCRA DAİRESİ - [35756-96579-49812] UETS

DAVALILAR : 1- CÜNEYT ÇAN İnönü Mah. 355 Sok. No:21 D:10 34510 Null Null Esenyurt Esenyurt/ İSTANBUL

: 2- EROL DOĞAN Barış Mah. Hoşseda Sk. 9/3/1Beylikdüzü / İSTANBUL

: 3- HÜSEYİN ÖZTÜRK MERNİS ADRESİDİR

4- KEMAL OKAL Vatan Cad. No:111 Kat:2 Dizer İş Hanı Çağlayan Kağıthane/ İSTANBUL

: 5- ATIQULLAH AMINPOOR Adnan Kahveci Mahallesi, Kuşdili Caddesi No:4/1 Daire: 61 Beylikdüzü / İSTANBUL ve diğerleri

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;

Dava; müflis Maksul Gıda...Ltd. Şti. yetkilisi müfis Hakan ŞENOL'un (T.C: 17017373188) hileli yollarla ve iflas etme kastıyla hareket edip borçlarından kaçınmak amacıyla tapuda davalı Cüneyt ÇAN'a devretmiş göründüğü İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mah. 441/2 Ada/Parsel, Bodrum - Zemin Kat 20 Nolu konut nitelikli bağımsız bölümün satış ve devrine ilişkin tasarrufun İİK md. 277 vd. maddeleri uyarınca iptali ile tüzel kişilik perdesinin düz kaldırılması teorisi işletilmek suretiyle Bakırköy 1. İflas Dairesi 2024/7 İflas sayılı dosyası müflisi Maksul Gıda… Ltd. Şti.'nin masa alacaklılarına şamil olmak üzere taşınmazın satışı hususunda tarafımıza yetki verilmesi istemlidir.

Mahkememizce 24/11/2025 tarihli ara karar ile, Birleşen 8. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin. 2025/408 esasta davalı Atıqullah Amınpoor adına kayıtlı İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mahallesi, 441/2 Ada Parsel, Blok D2-08 20 numaralı dairede bulunan yukarıdaki isimleri yazılı tarafların adlarına kayıtlı olması halinde; üçüncü kişilere devir ve temliklerinin önlenmesi amacıyla ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmiştir.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesi, Ara Karar ve Tensip zaptının ilanen tebliğinden itibaren Bakırköy 8.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/408 esas 2025/499 karar sayılı dosyası mahkememizin2025/438 Esas sayılı dosyasıile birleştirilmiş olup,Dava Dilekçesi, Ara Karar, Tensip Zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 2-İşbu tebligatın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde birleşen davaya karşı cevap dilekçenizi sunmanız gerektiği ilanen tebliğ olunur.

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