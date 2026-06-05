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EDİRNE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/1576

KARAR NO : 2026/478

MİRASÇI: MUHAMMED OĞUZ HAN EROL - 15229141724

Mahkememizce adresinize ulaşılamadığı, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğe çıkarılmasına karar verilmiştir.

Mahkememizde açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Müteveffa Edirne ili, Havsa ilçesi, Arpaç Mah/köy, cilt no:9, hane no:43, BSN: 79 kayıtlı Hadi ve Naciye'den olma, 01/07/1964 doğumlu 23398710092 T.C kimlik numaralı Gülnur YİĞİT'e ait Edirne 7. Noterliğinin14/08/2023 tarih 4526 yevmiye sayılı VASİYETNAMENİN AÇILMIŞ SAYILMASINA,ESASIN KAPATILMASINA,

2-Vasiyetnameyi kabul etmedikleri takdirde gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde vasiyetnamenin iptali için ASHM'nde dava açmadıkları takdirde vasiyetnameyi kabul etmiş sayılacaklarının ihtarına (hazır bulunanlara ihtar edildi, hazır bulunamayanlara ihtar edilemedi.)

İsteğinniteliğigereği harç alınmasınayer olmadığına,

Mahkememizce verilenbu karara karşı; kararın ilgililere tebliğinden itibaren, 2 hafta içinde mahkememize ya da başka bir yer mahkemesine verilecek dilekçe ile Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yoluna başvuşvurulabileceğine dair, mirasçı Gülşah'ın yüzüne karşı diğer mirasçıların yokluğunda karar verildi. 01/06/2026

Basın No: ILN02481077 #ilan.gov.tr