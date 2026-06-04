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T.C. İSTANBUL 28. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/277 Esas 11.05.2026

Konu : 2. gaiplik ilanı hk.

İSTANBUL VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat davası nedeniyle;

Mahkememizin 30/04/2026 tarihli duruşma zaptının (2) no.lu ara kararı gereği ve TMK 33. maddesi gereğince İkinci Gaiplik ilanı yaptırılmasına karar verilmiş olmakla;

İstanbul, Fatih ilçesi, Zindankapı Mahallesinde bulunan 128 pafta, 353 ada, 12 parsel sayılı, 39,00 m2 yüzölçümlü Ahmet İbni Selam Vakfından icareli kagir dükkan vasıflı taşınmazın maliki 62/360 hissesi Mustafa Hakkı Kızı Hatice Melek, 24/360 hissesi Ahmet Cemil oğlu Mahmut Hakkı, 75/360 hissesi Filatyos oğlu Yuvan adlarına 30/09/1934 tarihli kadastro tespitiyle 75/1440 hissesi Filatyos oğlu Yuvan adına satış suretiyle , 137/1440 hissesi Haralambos kızı Viktorya Koncapolo Engonopulus, 411/1440 hissesi Yorgi oğlu Haralambos Engonopulos adlırana intikal sureti ile tapuya kaydedildiği, tapu maliklerinin gaip olması nedeniyle İstanbul 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 02/05/1990 tarih 1990/160 E. 1990/157 K. Sayılı kararı ile İstanbul Defterdarı'nın kayyım tayin edildiği, taşınmazın kayyımla idare süresinin 10 yılı doldurmuş bulunduğundan yukarıda adı geçenin gaipliğine ve dava konusu taşınmazın Ahmet İbni Selam Vakfı adına tesciline karar verilmesi talep edilmiş olmakla, adı geçen gaiplerin yada mirasçıları hakkında malumatları olan kimselerin -6- aylık süre içinde mahkememizin 2024/277 E.sayılı dosyasından bahisle mahkememize malumat vermeleri ve gapi hayatta iseler, keza sağlık durumu ve adresi bildirmeleri 2. KEZ ilan olunur.

İş bu yazının ALTI AY süre ile kalmak şartıyla yayınlanması ilan olunur.11.05.2026

T.C.

İSTANBUL

28. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI

SAYI : 2024/277 Esas

CELSE NO : 4

CELSE TARİHİ : 30/04/2026

HAKİM : İbrahim AÇAR 107389

KATİP : Mustafa APAYDIN 229303

Belirli gün ve saatte celse açıldı.

Davacı Vekili Av. ÇİĞDEM ÇAKIR KALELİ , Davacı Kayyım Vekili Av. OĞUZHAN YAZICI , Davalı İBB Vekili Av. GÜL TOPCU , duruşmaya katıldı.

Açık yargılamaya devam olundu.

3. AHM'ye yazılan yazıya cevap verildiği görüldü. Dosyanın kesinleşmesine dair herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılamadığı anlaşıldı.

Dosyanın yapılan incelemesinde mahkemece gaiplik ilanı açısından ilk çıkartılan ilan üzerinden 6 aylık süre dolmadan ikinci ilanın yaptırıldığı, anlaşıldı.

Davacı Vakıflar vekilinden soruldu: Önceki beyanlarımızı tekrar ederiz, eksik hususlar giderilerek davanın kabulüne karar verilsin, dedi.

Davacı Kayyım vekilinden soruldu: Önceki beyanlarımızı tekrar ederiz, eksik hususlar giderilerek davanın kabulüne karar verilsin, dedi.

Davalı İBB vekilinden soruldu: Önceki beyanlarımızı tekrar ederiz, davanın reddine karar verilsin, dedi.

Dosya incelendi.

GD:

1-Tapu maliklerinin ve dosya kapsamında temin edilen nüfus kayıtları ile birlikte kişilerin yurt dışı giriş çıkış kayıtlarının kolluktan sorulmasına,

2-Gaiplik talebi yönü ile ikinci ilanın yasal süre beklenilmeden yapıldığı anlaşıldığından yeniden talebe konu kişilerin tanıyan bilen bulunup bulunmadığına dair ikinci kez 6 ay süre ile ilan yapılmasına, masrafların davacı Vakıflar tarafından karşılanmasına,

Bu nedenle duruşmanın 17/12/2026 günü saat 10:15 bırakılmasına karar verildi. 30/04/2026 10:51:05

Basın No: ILN02480233 #ilan.gov.tr