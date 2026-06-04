T.C.
HOPA
1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya No: 2010/33-Ceza Dava Dosyası 20.05.2026
İ L A N
SANIK: NANA SULAKVELIDZE, Bedrı ve Marına kızı,
02/07/1975 TSKALBUTO doğumlu,
07AH19041 Pasaport Hamili,
Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizin 16/12/2010 tarihli ilamında sanık hakkında özetle;
1-Sanık Nana hakkında "sahtecilik" suçundan açılan davada atılı suçun unsurlarının oluşmadığı anlaşıldığından sanığın müsnet suçtan CMK'nın 223/2-a bendi uyarınca beraatine,
2-Sanık Nana'nın üzerine atılı yasak sürede illegal yollardan yurda giriş yapma suçunu işlediği sabit olup 5271 sayılı CMK'nın 231.maddesi hükmünce hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, CMK'nın 231/8 fıkrası uyarınca 5 yıl denetime tabi tutulmasına,
Adli emanetin 2010/47 sırasında kayıtlı bulunan pasaportun dosyada delil olarak saklanmasına
60,00 Tl adli tıp bilirkişi ücretinden oluşan sanıktan tahsili ile hazineye irad kaydına,
Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Artvin Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilan olunur.
Basın No: ILN02479315 #ilan.gov.tr