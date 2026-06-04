T.C.

BAKIRKÖY

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2017/515 Esas

KARAR NO : 2018/792

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/12/2028 tarihli kararı ile 5607 Sayılı Yasanın 3/1 maddesi gereğince 5237 sayılı TCK nun 51/1 maddesi gereği erteli 10 AY HAPİS ve 1.000 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılan sanık Zhabrail ve Patımat oğlu, 05/09/1988 d.lu, RUSYA uyruklu, DZHAMILYA MALAKAEVA hakkında karar verilmiş olup sanığın adresine kararın tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.03.06.2026

Basın No: ILN02480937 #ilan.gov.tr