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ALANYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/266 Esas

Davacılar EMIL GURBANOV, MILANA GURBANOVA, RUSTAM GURBANOV aleyhine mahkememizde açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememiz işbu dosyasının 26/03/2026 tarihli 3 nolu celsesinin 5 numaralı ara kararı gereği;

HMK 147 uyarınca tahkikat ve sözlü yargılama duruşması için 14/07/2026 günü saat 09:40'da mahkememiz duruşma salonunda icra edilecek duruşmada geçerli bir özürleri olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde, duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK 150 inci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında hüküm verileceği davalılar LIDIIA TYKHONOVA, SOFIIA HURBANOVA ve AMINA HURBANOVA'ya tebliğ yerine geçmek üzere ilanen TEBLİĞ VE İHTAR olunur. 14/05/2026

Basın No: ILN02480124 #ilan.gov.tr