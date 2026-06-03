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TRABZON

2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/174 Esas

KARAR NO : 2026/170

Davacı GÜLSÜM YALÇINKAYA , Davalı ALİ YALÇINKAYA arasında görülmekte olan mahkememizde açılan Boşanma (Fiili Ayrılık Nedenine Dayalı Boşanma) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

İSTİNAF TALEP EDEN DAVACI GÜLSÜM YALÇINKAYA'nın 13/05/2026 tarihli istinaf dilekçesi özetle; Trabzon 2 Aile Mahkemesinin 30/04/2026 tarih ve 2026/170 Sayılı kararı reddedilen yoksulluk nafakası düşük hükmedilen iştirak nafakası ile maddi ve manevi tazminat miktarları yönünden usul ve yasaya aykırı olması nedeni ile istinaf incelemesi yapılarak bozulması ve taleplerimiz doğrultusunda düzeltilerek onanması istemli dilekçesi ve yoksulluk nafakası talebinin kabulüne, iştirak nafakasının artırılması, tazminatların talep ettiğimiz tutarda hükmedilmesi talepli 13/05/2026 istinaf dilekçesi tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Ali Yalçınkaya'ya tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 22/05/2026

Basın No: ILN02478394 #ilan.gov.tr