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T.C. SİVAS 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/374 Esas

DAVACILAR : 1- ALAETTİN ŞİMŞEK -

2- DİDAR KARAKURT -

3- HÜSNİYE ŞİMŞEK -

4- NİHAT ŞİMŞEK -

5- SUZAN DOĞAN -

6- ŞENGÜL ÇINAR -

DAVALI : ZAFER PİRAMİT İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Yükleniciden Konut Alımına Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce tebligat kanunu 35'e göre duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, şirketin gösterilen adreste no:23 olmadığından tebliğ edilemediğinden duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 18/06/2026 günü saat: 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız,Belirli gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılama duruşmasına geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca tarafınıza davetiye gönderilemeyeceği ve 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda karar verileceği duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.