T.C.

İNEGÖL

2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/344 Esas 01.06.2026

İLAN

T.C. İNEGÖL 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2024/344 Esas

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize ve yurtdışı adresinize dava dilekçesi ve duruşma gün ve saatinin tebliği için gönderilen tebligatlar yapılamadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli karar evrakının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

DAVALI: AHMET ÖRS, 33640156660TC nolu, Recep ve Eugenie Gabriele oğlu, 11.02.1973 doğumlu,

DAVALI: MURAT ÖRS, 33637156734 nolu, Recep ve Eugenie Gabriele oğlu, 04.06.1980 doğumlu,

Tebliğ Olunacak Evrakın Muhteviyatı Hülasası : Gerekçeli Karar

"DAVANIN KABULÜ ile;

1-Bursa ili, İnegöl İlçesi, Gündüzlü Mahallesi, 113 Ada, 58 Parsel, sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın umuma açık şekilde açık artırma usulü ile satış suretiyle giderilmesine,

2-Satış bedelinin tapu kaydındaki payları ve veraset ilamındaki payları oranında taraflara dağıtılmasına,

3-Satışın taşınmazın üzerindeki tüm yükümlülükleriyle birlikte yapılmasına,

4-HMK'nın 322/2 maddesi uyarınca İnegöl Satış Memurluğunun satış memuru olarak tayinine,

5-492 Sayılı Harçlar Yasası'nın ek:1 sayılı tarife A, III, b, bendi uyarınca satış bedeli üzerinden binde 11,38 oranında nispi karar ve ilam harcından peşin alınan 427,60 TL harcın mahsubu ile taraflardan tapu kaydındaki payları ve veraset ilamındaki payları oranında tahsili ile hazineye gelir kaydına,

6-Arabulucuya suçüstü ödeneğinden ödenen 3.200TL arabuluculuk ücretinin tüm taraflardan tapu kaydındaki payları ve veraset ilamındaki payları oranında tahsili ile hazineye gelir kaydına,

7-Davacı tarafça yapılmış olan 195,80-TL başvuru harcı ve 427,60-TL peşin harç toplamından ibaret 623,40-TL harcın, davalılardan tapu kaydındaki payları ve veraset ilamındaki payları oranında alınarak davacıya verilmesine, davacının üzerine düşen kısmın kendi üzerine bırakılmasına,

8-Davacı tarafça yapılmış olan 45.028,40-TL posta ve tebligat gideri, 4.361,50-TL keşif harcı, 7.500,00-TL bilirkişi ücretleri toplamı ve 2.100,00-TL araç ücreti olmak üzere toplam 58.989,90-TL yargılama giderinin davalılardan tapu kaydındaki payları ve veraset ilamındaki payları oranında alınarak davacıya verilmesine, davacının üzerine düşen kısmın kendi üzerine bırakılmasına,

9-Hükümden sonraki yargılama giderlerinin artan gider avansından karşılanmasına, harcanmayan gider avansının hükmün kesinleşmesi halinde HMK Gider Avansı Tarifesi'nin 5.maddesine göre avansı yatıran tarafın hesap numarası bildirmiş olması halinde elektronik ortamda hesaba aktarılmak suretiyle; bildirilmemiş olması halinde masrafı avanstan karşılanarak PTT merkez ve işyerleri vasıtasıyla adreste ödemeli olarak gönderilmesine,"; şeklinde hüküm kurulmakla;

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 345 ve 387. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde karara itiraz etmediğiniz taktirde gerekçeli karara itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02479462 #ilan.gov.tr