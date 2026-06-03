T.C.

BÜYÜKÇEKMECE

2. İCRA CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.69045316-2025/421-Ceza Dava Dosyası 15.05.2026

Sanık: Zdravko Rumenov Sashev - 390537575

İLAN

Müşteki tarafından aleyhinize açılan çekle ilgili karşılıksız işlemine sebebiyet verme davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce bilinen son adresinize çıkarılan davetiye bila tebliğ iade edilmiş olup, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından şikayet dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce açılan davada, müşteki vekili, şikâyet dilekçesinde özetle; yetkilisi olduğunuz şirket tarafından keşide edilen Denizbank A.Ş. Güneşli Şubesindeki çek hesabından keşide edilen H1-2203994 çek nolu, 20/08/2025 tarih ve 600.000,00 TL bedelli çekin tahsili için ibrazında karşılıksız çıktığını belirterek çekle ilgili "karşılıksızdır" işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan cezalandırılmanızı talep etmiştir.

Şikayet dilekçesinin ve duruşma gününün tarafınıza tebliğine rağmen duruşmaya gelmediğiniz ve müdafi göndermediğiniz takdirde 2004 sayılı icra ve iflas kanunu 349. maddesi uyarınca yargılamaya, 18/06/2026 günü saat 11:50'de yokluğunuzda devam olunarak karar verileceği ilanen tebliğ ve ihtar olunur.

Basın No: ILN02479678 #ilan.gov.tr