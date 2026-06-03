T.C.
ARHAVİ
ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
ESAS NO : 2020/139
KARAR NO: 2021/89
SANIK: GENADİ BERIDZE, Murman ve Natela'dan olma, 23/03/1982 Gürcistan doğumlu, 330*****269 Personel Numaralı, Gürcistan Vatandaşı
Sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizin 23/02/2021 tarihli kararı ile;
Mahkememizin 2013/54 Esas ve 2013/85 Karar Sayılı ilamında sanık hakkında verilen kararın iptaline,
Sanık hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan 10 AY HAPİS VE 20,00-TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığa verilen hapis cezasının TCK'nın 51.Maddesi gereği ERTELENMESİNE,
TCK'nın 51/3.maddesi gereği 1 Yıl Denetin Süresine Tabi Tutulmasına,
Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Artvin Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yoluna başvurulabileceği, aksi takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 22/05/2026
Basın No: ILN02478431 #ilan.gov.tr