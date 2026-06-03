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T.C. ARHAVİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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Giriş Tarihi :04 Haziran 2026 , 00:00 Güncelleme Tarihi :04 Haziran 2026 , 00:09
Giriş Tarihi :04 Haziran 2026, 00:00 Güncelleme Tarihi :04 Haziran 2026, 00:09

T.C.

ARHAVİ

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2020/154

KARAR NO: 2021/85

SANIK: VITALI DAVITADZE, Geno ve Eterı'den olma, 16/01/1983 Batum doğumlu, 610*****611 Personel Numaralı, Gürcistan Vatandaşı

Sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 23/02/2021 tarihli kararı ile;

Mahkememizin 2013/104 Esas ve 2014/267 Karar Sayılı ilamında sanık hakkında verilen kararın iptaline,

Sanık hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan 10 AY HAPİS VE 20,00-TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığa verilen hapis cezasının TCK'nın 51.Maddesi gereği ERTELENMESİNE,

TCK'nın 51/3.maddesi gereği 1 Yıl Denetin Süresine Tabi Tutulmasına,

Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Artvin Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yoluna başvurulabileceği, aksi takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 22/05/2026

Basın No: ILN02478422 #ilan.gov.tr