T.C.

TOKAT

2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/5 Tereke 21.05.2026

Dahili Davalı : AYDOĞAN PORAN - 30988835486 - OSMAN NURİ ve KEVSER oğlu/kızı, 03/11/1957 doğumlu,

Mahkememizde görülmekte olan Tereke (Tespit İstemli) davası nedeniyle;

Muris Emin Demiriz'in(İpekli zade Emin Efendi)tereke tespiti talep edilmiştir.

Mahkememizce yapılan araştırmalarda adres bilgisine ulaşılamadığından tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 25/06/2026 günü saat: 11:15'da Tokat Sulh Hukuk Mahkemesindeki duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, davayı takip etmediğiniz takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ila 31. Maddeleri gereğince gazete ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra işbu ilan ile adı geçen Dahili davalı AYDOĞAN PORAN duruşma günü, dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi ve tensip zaptının, bilirkişi raporunun tebliğinin yapılmış sayılacağı tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02478359 #ilan.gov.tr