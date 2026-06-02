T.C. SAMSUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ (TASFİYE MEMURLUĞU)

T.C.

SAMSUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

(Tasfiye Memurluğu)

ESAS NO : 2022/32 Tereke

BASİT TASFİYE VE İFLASININ AÇILMASININ İLANI

Samsun 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 09/02/2023 tarih ve 2022/32 Tereke 2023/9 K. sayılı kararı ile 40858960088 T.C. Kimlik numaralı muris Adem YENİBAHAR'ın terekesinin 4721 sayılı TMK.nın 612 nci maddesi gereğince İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesine karar verilmiştir.

Müteveffanın terekesi yukarıda numarası yazılı memurluğumuz dosyasından İİK 218 maddesi uyarınca basit usulde tasfiye edilecektir.

Karar gereğince Müflisin tasfiyesine başlanıldığı, alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu bildirim yapılırken alacak kaydı masaya kayıt harcını (başvurma harcı) 1.206,00 TL yatırarak, alacak ve faizin ayrı ayrı tasfiye memurluğumuza bilgi verilmesi, bu müddet içerisinde alacaklılardan birinin giderini peşin vermek suretiyle tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İİK.nun 218 maddesi gereğince TEBLİĞ ve İLAN olunur. Tasfiye Memuru 99372