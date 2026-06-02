İ L A N

T.C. PAMUKOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/194 Esas 22.05.2026

Konu : GAİPLİK İLANI

MALİYE HAZİNESİ ile ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI SAKARYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Aşağıda bilgileri bulunan gaipliğine karar verilmesi istenilen Pamukova İlçesi Hayrettin Mahallesi 0 ada 110 parsel sayılı taşınmazın eski maliklerinden Cemal kızı Mevhibe isimli şahıs hakkında bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde mahkememize müracaat etmeleri, aksi takdirde bu haklarından vazgeçmiş sayılacakları ve ilan süresinde hiçbir hak sahibi ortaya çıkmazsa aksine bir hüküm bulunmaması halinde gaibin mirasının devlete geçeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 22.05.2026

GAİP

TC KİMLİK NO :

ADI : Mevhibe

BABA ADI : Cemal

ANA ADI :

DOĞUM TARİHİ :

DOĞUM YERİ :

İKAMETGAH ADRESİ :

Basın No: ILN02478324 #ilan.gov.tr