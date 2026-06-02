İ L A N

T.C.

KOCAELİ

8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/561 Esas

DAVACI : BOTAŞ AŞ

DAVALILAR : HÜSEYİN KAPLAN - Hüseyi ve Şefika oğlu, 536.....144 TC numaralı. - VD.

Davacı Botaş AŞ tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili dava dilekçesinde dava konusu Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Çubuklabala Köyü, 110 Ada 136 Parsel sayılı taşınmazdan BOTAŞ lehine boru hattı güzergahı kapsamında irtifak kamulaştırılmasına ilişkin bedel tespit ve irtifakın tescilini talep etmekle ve mahkememizce 01/07/2026 günü saat 09:08 de duruşma yapılacak olması nedeniyle;

Mernis adresiniz ve tebliğ yapılabilecek adresiniz bulunmadığı mahkememizce yapılan araştırmalara rağmen adresiniz bulunamadığından tebligat yapılamamakla dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 2 haftalık kesin süre içinde HMK'nın 129. Maddesindeki unsurları içerir formatta dilekçe ile davaya cevaplarınızı usulü itirazlarınızı ve tanık dahil delillerinizi HMK 126. Maddesi gereği mahkememize ibraz etmeniz aksi taktirde HMK'nın 6100 sayılı HMK'nın 147 ve 150. Maddesi uyarınca yargılamaya ilgili gün ve saatte mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmamanız halinde yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma gününün tebliği yerine geçerli olmak üzere ilan tarihinden 10 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.