T.C. ALANYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2025/15 Esas

Mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) İptali ve Tescil( Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Aşağıda yönleri ve miktarları belirtilen taşınmazlar üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2025/15 Esas Sayılı dosyasına başvurmaları aksi halde şartlar oluşmuş ise bu yerin davacı Hıdır Barcın adına tescil edilebileceği ilanen tebliğ olunur.

Antalya ili, Alanya İlçesi, Karapınar mahallesinde yer alan, Hıdır Barcın sahipliğinde bulunan tapulama harici yaklaşık 14695,81 m²'lik, 30 yıla yakın süredir zilyetlik ve tasarrufunda bulunan taşınmaz.

Not: Mahkememizin 2025/15 Esas sayılı dosyası içerisindeki bilirkişi kurulu raporu doğrultusunda ilan hazırlanmıştır.

Basın No: ILN02478642 #ilan.gov.tr