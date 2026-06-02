İ L A N

KIZILTEPE

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2012/828

KARAR NO : 2023/1578

KARAR TARİHİ: 27/09/2023

DAVACI : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI -

DAVALI : KIZILTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DAVALI : KIZILTEPE İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

DAVALI : ABDULKADİR AYDEMİR ve ARKADAŞLARI

Mahkememiz gerekçeli kararı ile davalı Hansi RÜSTEM'in bildirilen adreslerine yapılan tebligatlara cevap vermediği, T.C Kimlik numarasına ve açık adresine yapılan tüm araştırmalara rağmen ulaşılamadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir

Mahkememizce 27/09/2023 tarih 2012/828 esas 2023/1578 sayılı kararı ile mahkememizin görevsizliğine karar verildiği, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf edilmediğinde ve istinaf dilekçesine iki haftalık yasal süre içerisinde cevap verilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 08/04/2026

Basın No: ILN02478587 #ilan.gov.tr