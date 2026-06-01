İLAN

ZİLE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/465 Esas

KARAR NO : 2024/893

Davacı MUAMMER ÖZAÇIK aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere:

1-Davanın KABULÜ İLE: Tokat ili Zile ilçesi Kislik Mahallesi 10 ada 15 parsel sayılı taşınmazda bulunan ORTAKLIĞIN TÜM TAKDİYAT VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE BİRLİKTE GENEL AÇIK ARTIRMA YOLUYLA SATILARAK GİDERİLMESİNE,

2-Satıştan elde edilen bedelin taraflara tapu kaydındaki hisseleri ve veraset ilamındaki payları oranında paylaştırılmasına,

3- Dosya karar kesinleştiğinde ve talep halinde satış memuruna tevdiine, satış memuru olarak Zile Sulh Hukuk Yazı İşleri Müdürünün görevlendirilmesine,

5-Satışın İcra İflas kanunu hükümleri uyarınca açık arttırma usulü ile yapılmasına,

6-Satış bedelleri üzerinden binde 11,38 ilam harcı alınarak hazineye gelir yazılmasına ve bu harcın dosyada mevcut tapu kaydındaki hisseleri ve veraset ilamındaki payları oranında hissedarlara yansıtılmasına,

7-Davacı tarafından ödenen 27,20 TLbaşvurma harcı, 59,30 TL peşin harç, 3030,30 TL keşif harcı, 6400 TL bilirkişi ücreti, 1000 TL araç ücreti, 4288,1 TL tebligat-posta-dosya ücreti olmak üzere toplam 14804,9 TL yargılama giderinin davalı ve dahili davalılardan tapu kaydındaki hisseleri ve veraset ilamındaki payları oranınca tahsil edilerek davacıya verilmesine, davacının payına düşen kısmın kendi üzerinde bırakılmasına,

8-Davacının kendisini vekil ile temsil ettirdiği anlaşıldığından karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT'ye göre belirlenen 17400 TL maktu vekalet ücretinin davalılardan ve dahili davalılardan tapu kaydındaki hisseleri ve veraset ilamındaki payları oranında tahsil edilerek davacıya verilmesine, davacının payına düşen kısmın kendi üzerinde bırakılmasına,

9-Dahili davalı Gülperi Üçüncüoğlu'nun kendisini vekil ile temsil ettirdiği anlaşıldığından karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT'ye göre belirlenen 17400 TL maktu vekalet ücretinin taraflardan tapu kayıtlarındaki hisseleri oranınca tahsil edilerek dahili davalıya verilmesine, dahili davalının payına düşen kısmın kendi üzerinde bırakılmasına,

10-Hukuk Mahkemeleri Kanunun gider avansı tarifesinin 5. maddesi uyarınca gider avansının kullanılmayan kısmının hükmün kesinleşmesinden sonra davacı tarafa iadesine,

Dair gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Samsun Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı verilen karar açıkca okunup usulen anlatıldı.

Müteveffa GÜNDÜZ ENBİYAOĞLU isimli şahsa ait 19/08/2022 tarihli ölüm kaydı vardır. Müteveffa HUBAN ÜÇÜNCÜOĞLU isimli şahsa ait 24/04/2001 tarihli ölüm kaydı vardır. Müteveffa MELİHA ÇAYDAN isimli şahsa ait 16/11/2003 tarihli ölüm kaydı vardır. Müteveffa ÜMİT ZİYA TORAN isimli şahsa ait 25/12/2022 tarihli ölüm kaydı vardır.01/10/2024

Açık adresi tespit edilemeyen ve tebligat yapılamayan Davalı Murat Ahmet Çaydan'a Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 13/05/2026

