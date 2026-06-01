T.C. GEBZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/91 Esas

İ L A N

Mahkememizin 2026/91 Esas sayılı dosyasında davacı Harem Altın ve Kıymetli Madenler Tic. Ltd. Şti. tarafından davalılar Akıncılar Mimarlık Yapı Sanayi ve Tic. Ltd. Şt. ve Zafer Mamay'a karşı açılan 3. şahıs tarafından açılan Menfi Tespit davası nedeniyle;

Davalı 348......84 T.C. kimlik numaralı Zafer Mamay'ın Karaabdülbaki Mah. Karaabdülbaki Cad. No: 144/3 İzmit / KOCAELİ adresine çıkarılan tebligatın iade edildiği, yapılan adres araştırması sonucu davalının başkaca adresi tespit edilemediğinden;

"Bu davetiye içinde dava dilekçesi ile tensip tutanağı olup iş bu tebligatın tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde davaya cevap vermeniz aksi halde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız hususu ihtar olunur."

şeklinde ihtaratın ve gereklerin gözetildiği davetiye gönderilmiş ise de; davetiye bila tebliğ iade edildiğinden ilanen tebligat yoluna gidilmesi gerekmiştir.

Yasa gereği yapılacak ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebligatın yapıldığı kabul edilecektir.

İçeriği yukarıda belirtilen ihtarat ve gereğinin sağlanabilmesi için ilan üzerine tebligata elverişli adresin bu dosyaya bildirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen söz konusu bildirim yukarıda belirtilen tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde yapıldığında yukarıdaki ihtarat ve gereğinin bildirilecek adrese göre yerine getirileceği, aksi halde davaya süresinde cevap verilmediği ve dilekçe teatisi aşamasının tamamlandığı kabul edilerek ön inceleme aşamasına geçileceği hususları dava dilekçesinin tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.