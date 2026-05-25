İ L A N

T.C. İSTANBUL ANADOLU 34. SULH HUKUK MAHKEMESİ'nden

ESAS NO : 2024/72 Esas

Mahkememizde görülmekte olan mirasçılık belgesi istemli davada Kocaeli ili, İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi/Köyü, Cilt No:15, Hane No:1032'de nüfusa kayıtlı Mehmet ve Lamia'dan olma, İstanbul 22/04/1951 doğumlu, 52951286996 T.C. Kimlik Numaralı TURGAY TURGUT AYNAZ'ın mirasçıları tespit edilemediğinden, TURGAY TURGUT AYNAZ'ın mirasçılarının ilan tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde mahkememizin 2024/72 Esas sayılı dosyasına kimlik bilgileri ile müracaat etmeleri gerektiği,

Müracaat olmadığında Türk Medeni Kanunu'nun 501. maddesi uyarınca mirasın devlete geçeceği ilan olunur.