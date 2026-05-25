ANKARA 11. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2026/16 Tereke 21.04.2026

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Çarşı Mah/köy , 7 Cilt, 81 hane no 5 sırada nüfusa kayıtlı 04/02/1964 Ankara doğumlu 09/03/2022 tarihinde vefat eden 13057249988 TC kimlik nolu müteveffa BÜLENT HÜRMÜZLÜ'nün mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nın 620, 621 ve 634'üncu maddesi gereğince terekenin tasfiyesine başlanmış bulunduğundan,

Bu itibarla TMK'nın 620,621 ve 634. maddeleri gereğince; murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı ve bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçılara vasiyet alacaklılarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK 629. Maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyrulur. olunur.

