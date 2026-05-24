İ L A N

T.C. TOKAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/284 Esas

DAVALILAR : 1- NEVİM SIĞINÇ

2- RABİA YERLİGÜL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili tarafından sunulan dava dilekçesinde özetle; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesi uyarınca elektrik dağıtım tesisleri için ihtiyaç duyulan taşınmaz temini işlemlerinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü, Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına verilen dağıtım lisansı kapsamında Tokat Müessese Kök İrtibat Enerji Nakil Hattı güzergahına isabet eden taşınmazların kamulaştırılmasına karar verildiğini, 02.10.2023 tarih ve 7674 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu yararı kararı alındığını, Tokat İli, Merkez İlçe, Hasanbaba Köyü, 137 Ada, 3 Parsel sayılı taşınmazın direk yeri isabet eden 42,92 metrekarelik kısmının kamulaştırılması ve 83,36 metrekarelik irtifak alanının müvekkil kurum lehine tescilinin amaçlandığını, Tokat 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2024/48 D. İş-2024/102 K. sayılı acele kamulaştırma kararı alındığını, maliklerle yapılan pazarlık görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadığını, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10'uncu maddesi uyarınca kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın müvekkil idare adına tescilinin gerektiğini, acele kamulaştırma davasında hükmedilen bedelin mahsup edilerek taşınmaz üzerindeki ipotek, haciz ve her türlü takyidatın bedele yansıtılması suretiyle taşınmazın takyidatsız olarak tescilini, fen bilirkişisi raporunun kararın eki sayılmasını, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini, depo edilen bedelin davalılara ödenmesini ve artan gider avansının ilgili hesaba iadesini talep ve dava etmiştir. Dahili Dava Dilekçesinde özetle: davalı müteveffa Rıza Engin mirasçılık belgesinin alınarak mirasçılarının davaya dahil edilmesi için tarafımıza yetki ve süre verildiğini, verilen yetki çerçevesinde Rıza Engin mirasçılık belgesi temin edilmiş olduğunu ve dosyaya sunulduğunu bildirmiştir.

Harita ve Kamulaştrıma Bilirkişi Heyetinin Raporunda özetle: enerji nakil hattı kamulaştırma işlemlerine ait kroki ve alan hesaplarının incelendiğini, parsel üzerinde 83,36 metrekare yüzölçümlü irtifak hakkının Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü lehine tescilinin gerektiğini, ayrıca 42,92 metrekare yüzölçümlü mülkiyet hakkının da aynı kurum lehine tescil edilmesinin uygun görüldüğü kanaatine varıldığı tespit edilmiştir.

Kamulaştırma Bilirkişi Heyetinin raporunda özetle: Rıza Engin 1/3 hissesi payına 535,36 TL, Orhan Engin 1/3 hissesi payına 535,36 TL, Lütfi Engin 1/3 hissesi payına 535,36 TL olmak üzere toplam 1.606,09 TL olduğu anlaşılmıştır.

Kamulaştırma Bilirkişi Heyetinin ek raporunda özetle:Orhan Engin 192/576 hissesi payına 589,14 TL, Orhan Engin 192/576 hissesi payına 589,14 TL, Lütfi Engin 96/576 hissesi payına 294,57 TL, Rabia Yerligül, Orhan Engin, Lütfi Engin, Pakize Saygılı 16/576 hisselerinin ayrı ayrı 49,10 TL olduğu, Hanım Çalışkan, Yüksel Çalışkan, Hatun Göl'ün 4/576 hisseleri oranını ayrı ayrı 12,27 TL olduğu, Menduha Çalışkan, Serkan Çalışkan, Emrah Çalışkan, Selda Çalışkan'ın hisseleri oranına ayrı ayrı 3,07 TL, Sevim Sığın, Sevgi Sığınç, Nevim Sığınç, Nermin Demir'in 4/576 hisseleri oranına ayrı ayrı 12,27 TL olmak üzere toplam 576/576 hisseye 1.767,43 TL kamulaştırma bedeli olduğunu bildirmişlerdir.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 02/06/2026 günü saat: 09:15'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, "HMK.139 m.göre belli gün-saatte öninceleme duruşması yapılacağı,Sulh için hazırlık yapmanız,mazeretsiz duruşmaya gelmediğinizde duruşmanın yoklukta yapılacağı,işlemlere itiraz edemeyeceğiniz,karşı taraf davayı takip etmek istemezse 150 m.göre dosyanın işlemden kadırılacağı,139/ç m.göre davetiyenin tebliğinden itibaren 2 hafta kesin süre içinde dilekçede gösterilen ancak sunmadığınız belgeleri sunmak,getirtilecek belgelerin getirilmesi için gereken açıklamayı yapmak,aksi halde delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız İHTAR olunur." hususu, dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.