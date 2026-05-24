T.C. ISPARTA 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*
ISPARTA
3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/33 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/33 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, Aliköy Köyü, 130 Ada, 284 Parsel, tarla nitelikli
Adresi : Isparta İli, Merkez, Aliköy Köyü, Isparta Merkez
Yüzölçümü : 16.176,73 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 14.749.107,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Büyük ova koruma alanı şerhi vardır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 12:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 12:02
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2026 - 12:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 12:02
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, Aliköy Köyü, 174 Ada, 14 Parsel, tarla nitelikli
Adresi : Isparta İli, Merkez, Aliköy Köyü, Isparta Merkez
Yüzölçümü : 2.097,26 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 6.291.780,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 12:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 12:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 12:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 12:01
21/05/2026(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02475393 #ilan.gov.tr