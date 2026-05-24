T.C.

ALANYA 2. AİLE MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2025/55 Esas

İ L A N

Davacı Stephanie BALCI tarafından Davalı Serkan BALCI aleyhine açılan Boşanma (Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle) ve Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Mahkememiz dosyasının yapılan yargılaması sonucunda 26/02/2026 tarih, 2025/55 Esas 2026/168 Karar sayı ile hüküm verilmiş olup, ilgili kararla;

1- Davanın KABULÜ ile,

ALMANYA uyruklu, NORBERT ve HANNELORE kızı, 996******40 yabancı kimlik numaralı Davacı STEPHANIE BALCI ile evli ÇORUM İli, MERKEZ İlçesi, ULUKAVAK Mah./Köyü, Cilt:8, Hane:584, BSN 8'de nüfusa kayıtlı, ERGÜN ve YURDANUR oğlu, 30/01/1971 doğumlu, 124******54 TC kimlik numaralı davalı SERKAN BALCI'nın 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166/1. maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2- Davacı tarafın boşanmadan sonra evlilik soyadını kullanmaya izin talebinin kabulü ile, davacının boşanmadan sonra evlilik soyadı olan "BALCI" soyadını kullanmasına izin verilmesine,

3-Boşanma talebi yönünden Harçlar Kanunu uyarınca alınması lazım gelen 732,00 TL harçtan peşin alınan 615,40 TL harçtan mahsubuna, BAKİYE 116,60 TL HARCIN DAVALIDAN TAHSİLİ İLE HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

4-Boşanmadan sonra soyadı kullanmaya izin talebi yönünden Harçlar Kanunu uyarınca alınması lazım gelen 732,00 TL harcın peşin alınan 732,00 TL harçtan mahsubu ile başkaca harç alınmasına yer olmadığına,

5-Davacı tarafından yapılan başvurma harcı (boşanma) 615,40 TL, peşin harç (boşanma) 615,40 TL, peşin harç (soyadı kullanmaya izin) 732,00 TL, başvurma harcı (soyadı kullanmaya izin) 732,00 TL, posta ve tebligat giderleri toplamı 1.555,00 TL ile ilanen tebligat giderleri toplamı 104.378,00 TL olmak üzere toplam 108.627,80 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE,

6-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden boşanma davası yönünden yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. uyarınca takdir edilen 45.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

7-Boşanmadan sonra soyadı kullanmaya izin talebi yönünden lehine işlem yapılan davacı lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

8-Kararın kesinleşmesine müteakip karardan yeteri kadar suretin gereği için ilçe nüfus müdürlüğüne gönderilmesine,

9-Kararın kesinleşmesine müteakip dosyada kalan gider ve delil avanslarının taraflara iadesine,

Dair, davacı ve vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Bu itibarla gerekçeli karar evrakı Davalı Serkan BALCI'ya Tebligat Kanunun 28. ve 29. Maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02475948 #ilan.gov.tr