T.C. ORTACA SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

ORTACA

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



2024/8 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın Giderilmesi davası sonrası aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Taşınmaz, Dalaman ilçesi, Kargınkürü Mahallesi, Yazla mevkiinde bulunan 106 ada 68 nolu parseldir. Parsel 13.365,04 m2 yüzölçümlü ve tarla vasfındadır. Güney kısmında 24 m. Kadastral yolu vardır. 4.500M2 lik kısımda 170 Adet 15-20 yaşlarında nar-narenciye ağaçları ve birkaç zeytin incir ağacı mevcuttur

Adresi : Kargınkürü Mahallesi 106 Ada 68 Parsel Sayılı Taşınmaz Dalaman / MUĞLA

Yüzölçümü : 13.365,04 m2

İmar Durumu :1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında tarım alanında kalan ve 1/1000 ölçekli Uygulama ve mevzi İmar planı dışında kalmaktadır, 5403 sayılı Kanun ile 6537 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında kalmaktadır.

Kıymeti : 25.457.072,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibirdir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2026 - 10:20

Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 10:20

Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2026 - 10:20

17/05/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

