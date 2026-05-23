T.C. İSTANBUL 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı: E.56450384-2024/516-Ceza Dava Dosyası

Konu:

Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama suçundan mahkememizin 17/03/2025 tarih ve 2024/516 E 2025/136 K sayılı ilamı ile; Sanık Hakan İriş'in kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçunu işlediği sabit görülmekle eylemine uyan 6763 sayılı kanunla değişik TCK nun 228/1maddesi gereğince suçun işleniş şekli, nazara alınarak takdiren 1 YIL HAPİS VE 200 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2- Sanığa verilen cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerekTCK nın 62/1 maddesi gereğince cezası takdiren 1/6 oranında indirilerek 10 AY HAPİS ve 166 GÜN ADLİ PARACEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3-Sanık hakkında takdiren başkaca artırım ve indirim sebebi uygulanmasına yer olmadığına,

4-Sanığa verilen kısa süreli hapis cezasının sanığın kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu nazara alınarak TCK 50/3, TCK' nın 50/1-a ve TCK nun 52/2 maddesi uyarınca sanığın ekonomik ve diğer şahsi halleri gözönünde bulundurularak günlüğü 20 TL den hesapla parayaçevrilip sonuç olarak sanığın 6.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5-Sanığa doğrudan verilen 166 gün adli para cezasının sanığın ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak 5237 sayılı TCK'nın 52/2 maddesi uyarınca tam gün sayısının 1 (bir) gün karşılığı olarak takdiren 20 TL hesabı ile sanığın 3.320,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,karar verilmiş,

verilen karar SANIK İsmail ve Asuman oğlu, 22/04/1972 İstanbul doğumlu, Malatya, Arapgir, Çiğnir mah/köy nüfusunda kayıtlı HAKAN İRİŞ'e tüm aramalara rağmen gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, sanığın yokluğunda tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibinde yapılacak ve tutanağa geçirilecek bir beyanla zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.15/05/2026

