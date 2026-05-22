T.C.GEBZE 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2022/795

Karar No : 2026/62

İLAN

KARAR ÖZETİ

Gebze 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/795 Esas, 2026/62 Karar sayılı ilamı ilesanık Dilek BAYRAM hakkında "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan "2 YIL 6 AY HAPİS ve 20.000 TL ADLİ PARA CEZASI" verilmiş, sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından ve adresi meçhul olduğundan kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince sanığa tebliğ edilmesi, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün sonra ilamın tebliğ edilmiş sayılacağı,tebliğden itibaren iki hafta içerisinde karara karşı istinaf kanun yoluna gidilebileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 16/04/2026

Basın No: ILN02474849 #ilan.gov.tr