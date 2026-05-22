T.C. ŞENKAYA ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN



Esas : 2022/184

Karar : 2024/251

Katılanlar : Mukadder Kara, Ömer Faruk Kara

Sanık : Kolyo Nıkolov

Suç : Taksirle Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olma



Sanığın 22/07/2022 tarihi, saat 19:00 sıralarında sevk ve idaresindeki X 8580 BB plaka sayılı aracı ile önünde takip eden 25 DU 884 plakalı araca arkadan çarptığı, sanığın kurallara aykırı davranarak taksiriyle kazanın oluşumuna sebebiyet vererek katılanların BTM ile giderilebilir şekilde yaralanmasına neden olduğu anlaşılmakla sanığın eylemine uyan TCK 89/4, 62/1maddesi gereğince neticeten 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, sanığın sabıkasız oluşu ve yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varıldığından CMK'nın 231/5. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir.

HÜKÜM : Yukarıda açıklanan gerekçelerle;

1-Sanık Kolyo Nikolov'un katılanlar Mukadder Kara ve Ömer Faruk Kara'ya yönelik üzerine atılı "Taksirle birden fazla kişiyi yaralama" suçunu işlediği hususu tüm dosya kapsamından sabit olduğundan sanığın eylemine uyan TCK'nın 89/4, 62/1 maddesi gereğince NETİCETEN 7 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

-ANCAK sanığın sabıkasız oluşu ve yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varıldığından CMK'nın 231/5. maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

-CMK'nın 231.maddesinin 8. fıkrası gereğince sanığın 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına,

-CMK'nın 231/10-11. maddesi gereğince, sanığın denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlememesi veya yükümlülüğe uygun davranması durumunda geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine, aksi durumda mahkememizce hükmün açıklanmasına,

Sanığın sarfına neden olduğu 11.802,00 TL'nin sanıktan tahsili ile hazineye irat kaydına,

Mahkememizin işbu kararının ilanen tebliğinden itibaren 2 HAFTA İÇERİSİNDE en yakın Asliye Ceza Mahkemesi'ne verilecek bir dilekçe ile ERZURUM BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ NEZDİNDEİSTİNAF YOLU AÇIK OLMAK ÜZERE karar verildi. 02/10/2024 (karar özet halinde yazılmıştır)

