T.C.

İZMİR

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI



Hazırlık Numarası : 2025/108073 Soruşturma 15/05/2026

İ L A N

Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan dolayı 12620226180 TC Kimlik Numaralı şüpheli Zeynep NURBAY hakkında savcılığımızca yapılan soruşturma neticesinde Türk Ceza Kanunun 191/2 maddesi gereğince;

1-5237 sayılı TCK'nun değişik 191/2 maddesi uyarınca şüpheli hakkında BEŞ YIL SÜRE İLE KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİNE,

2- 5237 sayılı TCK'nun değişik 191/3 maddesi uyarınca şüpheli hakkında BİR YIL SÜRE İLE TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANMASINA, bu sürenin gerekli görülmesi halinde üçer aylık sürelerle en fazla bir yıl süre ile uzatılabileceğinin İHTARINA,

3- 5237 sayılı TCK'nun değişik 191/4 maddesi uyarınca şüphelinin beş yıllık erteleme süresi içerisinde;

a) Yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi,

b) Tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması,

c) Uyuşturucu madde kullanması, halinde ilgili şüpheli hakkında kamu davası açılacağının,

Şüphelinin anılan yükümlülüklere aykırı davranmaması ve yasakları ihlal etmemesi halinde beş yıl sonunda hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verileceğinin İHTARINA,

Dava Açılmasının Ertelenme kararı şüphelinin tüm adreslere tebliğ edilemediği, mevcut adresi de tespit edilemediğinden 7201 Sayılı Yasanın 28.ve29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine ilanen tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren iki hafta içerisinde İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine itiraz hakkında başvurabileceği, ilan ücreti ile soruşturma masraflarının şüpheliden alınacağı ilanen tebliğ olunur. 15/05/2026

Basın No: ILN02474595 #ilan.gov.tr