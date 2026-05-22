T.C. İSTANBUL 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2022/774 Esas

Konu: 2. Gaiplik İlanı

Davacı Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü vekili tarafından, davalı Kayyım İstanbul Defterdarlığı aleyhine açılan Kamulaştırma bedelinin tahsili davasında;

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Kocadede Mahallesinde bulunan 1376 ada, 51 parsel sayılı 61,18 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 21180/183540 hissesinin kayıtlı olduğu Hulki, 21180/183540 hissesinin kayıtlı olduğu Sıtkı ve 21180/183540 hissesinin üzerine kayıtlı olduğu Saime'nin adresi araştırıldığı halde bulunamadığından gaip olması nedeniyle, hayat ve mematı hakkında malümatı olanların Mahkememizin 2022/774 Esas sayılı dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde bilgi vermelerinin hayatta iseler adreslerini bildirmeleri M.K.nun 32. maddesi gereğince ilan olunur. 12/05/2026

Basın No: ILN02475389 #ilan.gov.tr