T.C. GÜMÜŞHACIKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
متن اعلان (اطلاعیه)
جمهوری ترکیه (Türkiye Cumhuriyeti)
دادگاه اصلیه (بدوی) حقوقی شهرستان گوموش حاجی کوی
(GÜMÜŞHACIKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ)
(در صفت دادگاه خانواده)
(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)
2021 / 71 ESAS
شماره اساس
در نتیجه دادرسی (محاکمه) انجام گرفته شده دعوی جدایی (طلاق) (جدایی ویا طلاق به دلیل متزلزل شدن وحدت ازدواج و زناشویی از پایه (مشاجره ای) که از طرف مدعی (شاکی) : رضا کورت (RIZA KURT) بر علیه شما مطرح، اقامه و باز شده است؛
از طرف دادگاه ما به آدرس خارج از کشور شما که در درخواست کتبی دادخواست دعوی مشخص شده است، ابلاغیه ای که شامل درخواست کتبی دادخواست دعوی و صورت جلسه تصویب (صورت جلسه تصویب اولین بررسی مقدماتی) بوده ارسال گردیده، فقط در روند کاری ابلاغیه و بررسی و تحقیق در مورد آدرس نتیجه ای حاصل نشده است و حکم به این که این درخواست کتبی دادخواست دعوی و صورت جلسه تصویب (صورت جلسه تصویب اولین بررسی مقدماتی) بصورت اعلان (اطلاع رسانی) ابلاغ گردد اخذ شده است.
اعلان می گردد که بر اساس ماده 127 قانون آئین دادرسی حقوقی (HMK)، از تاریخ اعلان درخواست کتبی دادخواست دعوی به بعد باید در طی مدت دو هفته جواب بدهید، در غیر این صورت بر اساس ماده 128 قانون آئین دادرسی حقوقی (HMK) به این معنی به حساب خواهد آمد که کل ادعاهایی را که در درخواست کتبی دادخواست دعوی شده است را انکار نموده اید. بر اساس ماده 122 قانون آئین دادرسی حقوقی (HMK) این اعلان (اطلاع رسانی) به جای ابلاغ (ابلاغیه) معتبر بوده و به مدعی علیه (طرف شکایت) : نوشین کورت (NOUSHIN KURT) (نوشین حاجی زاده (NOUSHIN HAJİZADEH)) اعلان می گردد. تاریخ : 16.01.2025 میلادی،
.اصل اوراق 1 صفحه می باشد
توضیح مترجم : با عرض احترام به علت اینکه کارت شناسایی ویا پاسپورت شخص ویا اشخاص مربوطه موجود نمی باشد، نام و نام خانوادگی فارسی شخص ویا اشخاص مربوطه تخمینی نوشته شده است. امیدوارم صحیح باشد
