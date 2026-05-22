T.C. EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/126 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN

TAŞINMAZ :Edirne ili, Merkez ilçesi, Kemalköy köyü, 128 ada 12 Parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 5.916,46 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : GÖKHAN TAŞKIRAN, GÜLŞAH RAZLIK, HATİCE TAŞKIRAN, HİLMİYE DÜRBÜN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : T.C DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/126 Esas sayısında dava açılmıştır.

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8. maddesine göre, oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından tahmini bedeli Edirne ili, Merkez ilçesi, Kemalköy köyü, 128 ada 12 Parsel sayılı taşınmazın 5.916,46 m2'lik bölümü için 711.498,18 TL olarak tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10.maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı adına tescili için mahkememize dava açılmıştır. 2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası gereğince ilan olunur.16/04/2026

