İ L A N

T.C. NAZIMİYE SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/17 Esas

Konu : gaiplik ilanı

Davacı Esmer Yeşil vekili Av. Gülden Bilgin tarafından mahkememizde açılan ve devam eden Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ALİ BULUT'un uzun yıllardan beridir kayıp olduğu, o tarihten bugüne kadar kendisinden haber alınamadığı, TMK'nun 32/2 maddesi gereğince uzun yıllardan beri kayıp olan, kendisinden haber alınamayan ALİ BULUT'un bizzat kendisinin veya onu tanıyan, yerini veya ölüp ölmediğini bilen kişilerin, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren en geç 6 (altı) ay içinde mahkememize müracaat etmeleri, aksi takdirde yapılacak ikinci ilan sonrasında şahsın gaipliğine karar verilebileceği, hakkında bilgisi olanların, kendisini görenlerin ve haberi olanların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 6 ay içinde Nazımiye Sulh Hukuk Mahkemesinin 2026/17 Esas sayılı esasına müracaat etmeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 29.04.2026

GAİP

TC KİMLİK NO : 19901745590

ADI SOYADI : ALİ BULUT

BABA ADI : YUSUF

ANA ADI : FATİME

DOĞUM TARİHİ : 21/10/1964

DOĞUM YERİ : NAZIMİYE

Basın No: ILN02474010 #ilan.gov.tr