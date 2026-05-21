İ L A N
T.C. NAZIMİYE SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2026/17 Esas
Konu : gaiplik ilanı
Davacı Esmer Yeşil vekili Av. Gülden Bilgin tarafından mahkememizde açılan ve devam eden Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ALİ BULUT'un uzun yıllardan beridir kayıp olduğu, o tarihten bugüne kadar kendisinden haber alınamadığı, TMK'nun 32/2 maddesi gereğince uzun yıllardan beri kayıp olan, kendisinden haber alınamayan ALİ BULUT'un bizzat kendisinin veya onu tanıyan, yerini veya ölüp ölmediğini bilen kişilerin, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren en geç 6 (altı) ay içinde mahkememize müracaat etmeleri, aksi takdirde yapılacak ikinci ilan sonrasında şahsın gaipliğine karar verilebileceği, hakkında bilgisi olanların, kendisini görenlerin ve haberi olanların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 6 ay içinde Nazımiye Sulh Hukuk Mahkemesinin 2026/17 Esas sayılı esasına müracaat etmeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 29.04.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 19901745590
ADI SOYADI : ALİ BULUT
BABA ADI : YUSUF
ANA ADI : FATİME
DOĞUM TARİHİ : 21/10/1964
DOĞUM YERİ : NAZIMİYE
