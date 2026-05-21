T.C. GÜMÜŞHACIKÖY ASLİYE

HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

من اعلان (اطلاعيه)

جمهوري تركيه (Türkiye Cumhuriyeti)

دادگاه اصليه حقوقي شهرستان گوموش حاجي كوي

(GÜMÜŞHACIKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ)

(در صفت دادگاه خانواده)

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)



شماره اساس : 2021 / 71 ESAS



در نتيجه دادرسی (محاكمه) انجام گرفته شده دعوی جدایی (طلاق) (جدايی و يا طلاق به دليل متزلزل شدن وحدت ازدواج و زناشويی پايه (مشترك اي) كه از طرف مدعی (شاكی): رضا كورت (RIZA KURT) بر عليه شما مطرح اقامه و باز شده است.



از طرف دادگاه ما به آدرس خارج از كشور شما كه در درخواست كتبی دادخواست دعوی مشخص شده است، ابلاغيه ای كه شامل درخواست كتبی دادخواست دعوی و صورت جلسه تصويب (صورت جلسه اولين بررسی مقدماتی) بوده ارسال گرديده، فقط از روند كاری ابلاغيه و بررسی و تحقيق در مورد آدرس نتيجه ای حاصل نشده است به حكم اين كه درخواست كتبی دادخواست دعوی و صورت جلسه تصويب (صورت جلسه اولين بررسی مقدماتی) بصورت اعلان (اطلاع رسانی) ابلاغ گرديده اند شده است.



اعلان می گردد كه بر اساس ماده 127 قانون آيين دادرسی حقوقی (HMK)، از تاريخ اعلان درخواست كتبی دادخواست دعوی به بعد بايد در طی مدت دو هفته جواب بدهيد، در غير اين صورت بر اساس ماده 128 قانون آيين دادرسی حقوقی (HMK) به اين معنی به حساب خواهد آمد كه كل ادعاهايی را كه در درخواست كتبی دادخواست دعوی شده اند مورد انكار قرار داده ايد بر اساس ماده 122 قانون آيين دادرسی حقوقی (HMK) اين اعلان (اطلاع رسانی) به جای ابلاغ (ابلاغيه) معتبر بوده و به مدعی عليه (طرف شكايت): نوشين كورت (((NOUSHIN KURT))) نوشين حاجی زاده (((NOUSHIN HAJIZADEH))) اعلان می گردد. تاريخ : 16.01.2025 ميلادی،



اصل اوراق 1 صفحه می باشد.



توضيح مترجم : با عرض احترام به علت اينكه كارت شناسايی و يا پاسپورت شخص و يا اشخاص مربوطه موجود نمی باشد نام و نام خانوادگی فارسی شخص و يا اشخاص مربوطه تخمينی نوشته شده است، اميدوارم صحيح باشد.

