T.C. DENİZLİ 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/29 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup; ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/29 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Taşınmazın Özellikleri : Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kayhan Mahallesi, 205 Parsel sayılı taşınmaz, 33.165,00 m2 alanlı ve "Tarla" vasfındadır. Kıymeti : 50.000.000,00 TL. KDV : % 10
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 11:51 Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 11:51
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 11:51 Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 11:51
20/05/2026 Satış Memuru 58595
