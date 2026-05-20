T.C.

MANAVGAT

5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2025/334 Esas

KARAR NO : 2025/876 Karar

Güveni Kötüye Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/11/2025 tarihli ilamı ile sanık Murat ÇİTKAN hakkında TCK 223/2-e maddesi uyarınca Beraat kararı verildiği gerekçeli kararın tebliği için müşteki (Detlef ve Angela oğlu, 1993 Almanya doğumlu) BERNHARD CHOJETZKI'ya tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,

İş bu ilan tarihinden itibaren İki hafta içerisinde zabıt katibine sözlü beyan üzerine düzenlenecek tutanak veya Mahkememize gönderilmek üzere dilekçe vermek suretiyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesine istinaf yasa yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.15.05.2026

