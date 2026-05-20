T.C. ARHAVİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi :21 Mayıs 2026 , 00:00
Sayı : 2026/135 Esas 11.05.2026

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen 26281185564 T.C Kimlik nolu, Mustafa ve Necmiye oğlu, 01/11/1952 Arhavi doğumlu Mehmet Aykut'un 19/08/2023 tarihinden buyana kayıp olduğu, tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bu güne kadar sağ veya ölü olduğu hususunda bilgi alınamadığından, sağ olduğu takdirde Mehmet Aykut'un veya kendisini tanıyanların 6 ay içerisinde mahkememize başvurmaları veya beyanda bulunmaları gerektiği hususu ilanen tebliğ olunur.

TC KİMLİK NO : 26281185564

ADI SOYADI : MEHMET AYKUT

BABA ADI : MUSTAFA

ANA ADI : NECMİYE

DOĞUM TARİHİ : 01/11/1952

DOĞUM YERİ : ARHAVİ

İKAMETGAH ADRESİ : YUKARI HACILAR MAH. A.RIZA ÇARMIKLI CAD. NO:1 İÇ KAPI NO:1 ARTVİN ARHAVİ

Basın No: ILN02472369 #ilan.gov.tr