İ L A N

T.C. YALOVA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/92 Esas

DAVACI : ALİCAN ASLAN

DAVALILAR : 1- GÜLER CAN

2- DAVUT ÖZKAN

3- DÖNE ÖZKAN

4- ELMAS WİECZOREK

5- GÜLCAN ÖZKAN

6- HATİCE BALCI

7- RÜYA VİCTORİA EVEREST EKONG

8- ŞAHİZAR WEDEMEYER

Davacı tarafından aleyhinize açılan ve mahkememizde görülen Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasında;

Yalova İli, Çınarcık İlçesi, 429 Ada, 6 parsel, 11 Numaralı Bağımsız Bölüm, Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tığcılar Mah. 3381 Ada, 714 Parsel, 11 Numaralı Bağımsız Bölüm, Sakarya İli, Karapürçek İlçesi, Yazılıgürgen Köyü 798 Ada, 58 Parsel, Numaralı taşınmazların iştirak halindeki paydaşlığının satış suretiyle giderilmesi, yargılama harç ve giderleri ile vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesi talep edilmiş olup;

Mahkememizce Şahizar Wedemeyer'e dava dilekçesi ve tahkikat duruşması tebliğ edilememiş ve adresi de tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden;

H.M.K'un 112,126,127,128,129,131,317 ve 318 md. geregince usulüne uygun olarak düzenlenmis olan cevap dilekçenizi, varsa tanık dahil tüm delillerinizi, baska yerden getirtilecek belge ve dosyaların bulunmasını saglayacak bilgileri içerir sekilde 2 haftalık süre içerisinde mahkememize sunmanız aksi takdirde dava dilekçesindeki tüm vakiaları inkar etmis sayılacağınız,

Duruşma Günü: 23/09/2026 günü saat 14:25'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, hususu ilan tarihinden 7 gün sonra dava dilekçesi ve duruşması tarihinin tebliğ edilmiş sayılacağı davalı Şahizar Wedemeyer'e ilanen tebliğ olunur.

