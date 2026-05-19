T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO:2024/710 Esas

KARAR NO:2026/58

-İ L A N-

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dava dosyasında Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan sanık Murat ve Aslı kızı, 07/05/1999 Beyoğlu doğumlu, Mersin, Tarsus, Kızılmurat nüfusunda kayıtlı SELMA KAYIR hakkındaki Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan mahkumiyete ilişkin gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığı, ilgili kolluktan geçerli adresinin tespitinin yapılamadığı bu nedenle, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi uyarınca hüküm özetinin ilgilinin bilgisine en emin şekilde ulaşabileceği bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiştir,

KARAR ÖZETİ:

Katılanı Yıldırım ÇAKMAKÇI olan, sanık Selma KAYIR, Mahkememizin 21/01/2026 tarih 2024/710 Esas, 2026/58 Karar sayılı kararı ile;

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis Cezası verildiği, ayrıca TCK.nun 53/1-a-c-d-e maddelerindeki bazı hakları kullanmaktan yasaklanmasına ve TCK'nın 58/6 maddesindeki mükerrirlere özgü infaz rejimine göre 1. Kez tekerrür hükümlerine göre cezasını çektirilmesine hükmedildiği,

2-Hırsızlık suçuna ilişkin Beraat kararının Cumhuriyet Savcısı tarafından istinaf edildiği,

Hüküm fıkrasının ve istinaf talebinin ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, son ilan tarihinden itibaren sanık tarafından 2 hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak, tutanağa geçirilecek, akabinde hakime tasdik ettirilecek bir beyan ile, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesi nezdinde istinaf yasa başvurusu yolu açık olduğu İLAN OLUNUR. 18/05/2026