T.C.

KORKUTELİ

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/639 Esas 13.05.2026

İ L A N

Davacı Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi tarafından davalı Keziban Gökmen ve diğer davalıların hissedar olduğu anlaşılan Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Karabayır mahallesi 203 ada 204 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına idarece karar verilen 1360.83 metrekarelik kısmının daimi irtifak, 550,89 metrekarelik kısmının geçici irtifak hakkının (2 yıl süreli) kamulaştırılma bedellerinin tespiti ve daimi irtifak hakkının "kamulaştırılan alan üzerine ağaç dikmemek, bina vs. sabit tesis yapmamak şartı ile" Botaş lehine tapu siciline tescil edilmesi talep edilmiştir. Mahkememizce keşif sonrası aldırılan bilirkişi heyet raporunda daimi irtifak hakkı, geçici irtifak hakkı, eski hale getirme bedeli toplamı olarak toplam kamulaştırma bedelinin 121.753,06-TL belirlendiği, acele kamulaştırma dosyasında depo edilen tutarın mahsubu ile bakiye kısmın 40.452,64-TL olduğu yönünde rapor sunulmuştur. Davalı Keziban Gökmen'e dosyaya cevap ve beyanlarını iki haftalık süre içerisinde sunabileceği, duruşmanın atılı bulunduğu, 08/06/2026 günü 10:55 saatinde Korkuteli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunması veya bir vekil tarafından temsil edilmesi, edilmediği takdirde tahkikat ve yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve hüküm verileceği, dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma günü ve saati tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

