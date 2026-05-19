T.C.

KİLİS

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.51013331-2026/107-Ceza Dava Dosyası 15.05.2026

İ L A N

Kilis 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2026/107 Esas sayılı ara kararı ile;

1-Shukrı ve Hıvın'dan olma, 1997 Aleppo doğumlu sanık HUSSEIN SHEIKHO hakkında;

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu suçundan yapılan yargılama sonucunda karar verildiği, kararın Yargıtay incelemesinden geçerek bozulduğu, bozma kararının sanık Husseın SHEIKHO'ya tebliğ edilmesi gerektiği ancak dosyanın incelenmesinde sanığa ait Türkiye'de ikametgah adresinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

1-7201 sayılı Tebligat Kanun'unun 28. Maddesi gereğince Yargıtay Bozma ilamı '' Sanık hakkında bozma üzerine kurulan hükmün karar tarihi itibarıyla temyiz edilebilir olduğu, temyiz edenin hükmü temyize hak ve yetkisinin bulunduğu, temyiz isteğinin süresinde olduğu, temyiz isteğinin reddini gerektirir bir durumun bulunmadığı yapılan ön inceleme neticesinde tespit edilmekle gereği düşünüldü:

Olayın oluş biçimi, sanığın aşamalardaki savunması, ele geçirilen kaçak eşyanın miktar ve mahiyeti ile eşyanın yakalanma şekli göz önüne alındığında, atılı suçun sanık tarafından işlendiğine dair sübuta yönelik Mahkeme kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Ancak; Yabancı uyruklu sanığın, daha önce usulüne uygun tebligat yapılan bir adresinin bulunmaması, tebligata yarar açık adresinin tespit edilememesi nedeniyle, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. maddesi uyarınca ilânen tebligat yapılarak, sanığa soruşturma aşamasında etkin pişmanlık ihtaratı yapılmadığı da gözetilerek; eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı tutarını yatırması halinde hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 5/2. maddesi uyarınca 1/2 oranında indirim yapılacağı ihtarı yapılarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekirken sanığa etkin pişmanlık hükmünün mahiyetini içeren yasal ihtarat yapılmadan yazılı şekilde hüküm tesisi hukuka aykırı bulunmuştur. Açıklanan nedenle, sanık müdafiin temyiz istemi yerinde görüldüğünden hükmün, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usûlü Kanunu'nun 321. maddesi gereği, Tebliğname'ye uygun olarak, oy birliğiyle BOZULMASINA'' nın ve sanık hakkında 15/04/2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7242 sayılı Yasanın 62. maddesi ile değişik 5607 sayılı Yasanın 5/2 maddesi uyarınca suça konu eşyanın gümrüklenmiş değerinin 2 katı kadar olan 74.269,20 TL'yi Maliye Hazinesine yatırıp makbuzunu ibraz etmesi halinde 5607 sayılı kanun yedinci fıkrası hariç, 3 üncü maddede tanımlanan suçlardan birini işlemiş olan kişi, etkin pişmanlık göstererek suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı Devlet Hazinesine ödediği takdirde, hakkında bu Kanunda tanımlanan kaçakçılık suçlarından dolayı verilecek ceza 1/2 oranında indirilir, kamu zararı olan 31.134,60 TL'yi Devlet Hazinesine ödediği takdirde diğer şartlar da var olursa, hakkında 5271 s. CMK, m.231/5 ve devamında düzenlenen "hükmün açıklanmasının geri bırakılması" hükümlerinin uygulanabileceği şeklinde etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabileceği hususunun TÜRKİYE GENELİ GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Tensip zaptı ve Bozma ilamının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak yargılamaya yokluğunda devam olunacağı tebliğ olunur.

