2. GAİPLİK İ L A NI

T.C. İSTANBUL 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/182 Esas 05/05/2026

Dava konusu İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Kalyoncukulluğu Mahallesi, Fakir sokak (Ataman sokak), 436 ada, 11 parseldeki taşınmazın maliki Anastas kızı Evdiriki'den haber alınamadığı ve davacı vekili de gaipliğine karar verilmesini talep ettiğinden, gaipleri bilenlerin, tanıyanların, gaipler hakkında bilgisi olan kimselerin Mahkememizin 2024/182 esas sayılı dosyasına bilgi vermesi, gaibin hayatta ise adresinin bildirilmesi, 13/10/2026 günü saat 10.10'te İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesinde bulunması ilan olunur.

Gaipliklerine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 1 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu 2.kez ilanen tebliğ olunur.

