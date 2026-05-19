İ L A N

T.C. İSTANBUL 24. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/891 Esas

Mahkememizde görülmekte olan ihbar eden İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından açılan Mirasçılık Belgesi istemli dava kapsamında; muris MUHAMMED ZEMMO ( Abdulaziz ve Behiye oğlu, 18/10/1973 Lazkiye doğumlu, 99739752304 Yabancı Kimlik Nolu, Suriye Uyruklu) mirasının M.K. 594 maddesine göre Hazineye geçip geçmeyeceğinin tespiti bakımından yapılan açık yargılama sonunda verilen ara karar gereğince ;

MURİS MUHAMMED ZEMMO ' nun yasal mirasçıları yapılan tüm araştırmalara rağmen isim ve tebliğe elverişli adresleri tespit edilemediğinden, muris MUHAMMED ZEMMO ' nun ( Abdulaziz ve Behiye oğlu, 18/10/1973 Lazkiye doğumlu, 99739752304 Yabancı Kimlik Nolu, Suriye Uyruklu) mirasçılarının işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde TMK'nun 594. maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

