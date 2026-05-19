T.C.

GAZİOSMANPAŞA

16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

Dosya No : 2025/31 Esas

KARAR NO : 2026/13

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/01/2026 tarihli ilamı ile 191/1 maddesi gereğince mahkumiyetine, CMK.'nun 231/5-6. maddesi gereğince, takdiren sanık hakkında verilen mahkumiyet hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen Alisultan ve Songül kızı, 01/07/1994 Ardahan doğumlu, KÜBRA ARSLAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememiz ilamı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 29. maddesi gereğince karar özetinin bir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tebliğ tarihten başlayarak 2 hafta yasal süre içerisinde İSTİNAF yasa yoluna müracaat edilmemesi halinde kararın istinaf edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.10.04.2026

