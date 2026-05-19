T.C.

ÇORLU

1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .13232834-2017/207-Ceza Dava Dosyası 15.05.2026

Konu ; İlan

İLAN METNİ

Mahkememizce sanık Altan ERSİN'in hakkında yapılan yargılama sonunda; 05/02/2025 tarih, 2017/207 Esas ve 2025/35 Karar sayılı ilamla sonuç olarak "Görevi Kötüye Kullanma" dava zaman aşımı süresi dolduğundan 5237 sayılı Yasanın 66 ve 5271 sayılı CMK'nın 223/8 maddeleri gereğince davanın zaman aşımı nedeni ile düşmesine karar verildiği, katılan kurum Hazine Vekili tarafından "usulune uygun olarak yapması gereken şeyleri yapmadığından ve üzerine atılı suçu işlediğinden cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken düşme kararı verilmesi hatalı olduğundan kararın bozulmasına ve sanığın cezalandırılmasına karar verilmesini.." katılan Belediye Başkan vekilide " sanığın cezalandırılması gerekirken, düşme kararı verilmesi hukuka, usule ve kanuna aykırı olduğundan bozma kararı verilmesi" talebi ile kararın istinaf edildiği, kararın ilanen tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize veya bulunduğu yerdeki Ağır Ceza Mahkemesine (yoksa Asliye Ceza Mahkemesi" verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere Zabıt Katibine beyanda bulunmak sureti ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği,

Sanık Altan ERSİN'in tüm aramalara rağmen ve çıkarılan tebligatlara rağmen kendisine ulaşılamamış olup, bu nedenle de açık adreslerinin bulunamadığı anlaşıldığından yukarıda belirtilen Mahkememiz hükmünün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28/1 maddesi gereğince tirajı Türkiye Geneli 50.000 altı olan bir gazetede ve GENEL HABER İNTERNET SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE.

İşbu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilan giderlerinin adı geçen sanıktan tahsil edileceğine karar verilmiş olup, ilan olunur.

