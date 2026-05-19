Örnek No:55*

T.C.

BOR

SULH HUKUK MAHKEMESİ

SATIŞ MEMURLUĞU

İLAN METNİ

DOSYA NO : 2025/24 Ort. Gid. Satış

Niğde ili Bor İlçesi Harım Mahallesi 275 Ada 6 parsel sayılı taşınmazın satış ilanı ile ilgilidir.

Adresi: Harım Mahallesi 275 Ada 6 Parsel Bor / NİĞDE Yüzölçümü: 210,18 m2 İmar Durumu: Var

Kıymeti: 1.918.153,92 TL KDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1.Artırma Başlangıç tarih ve Saati 06.10.2026-10:01 1.Artırma Bitiş Tarih ve Saati 13.10.2026-10:01

2.Artırma Başlangıç tarih ve Saati 03.11.2026-10:01 2.Artırma Bitiş Tarih ve Saati 10.11.2026-10:01

Niğde ili Bor İlçesi Harım Mahallesi 275 Ada 6 parsel sayılı taşınmazın Satış ilanı ve satış şartnamesi Hissedar Ali ve Fatma oğlu 1925 doğumlu İsmail Serttaş'a tebliğ edilememiş olup, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29. Maddeleri ve Tebligat Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 48, 49 ve 50 maddeleri gereğince bilirkişi raporunun İLANEN TEBLİĞİNE,

Satış ilanı ve satış şartnamesi ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra Ali ve Fatma oğlu 1925 doğumlu İsmail Serttaş'a tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur. 14.05.2026