T.C.

ADANA

1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2026/50 Esas 04/09/2025

İ L A N

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davası nedeniyle;

Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen Mirasçı 30308204718 T.C. Kimlik nolu AYNO ÖZER, 30257206498 T.C. Kimlik nolu CASUR ÖZER ve 30248206780 T.C. Kimlik nolu SULTANİ ÖZER adına çıkartılan davetiyelerin bila iade edildiğinden, kollukça da adresi tespit edilemediğinden ilanen davetiye çıkartılmasına karar verilmiş olmakla, dava konusu muris 30311204644 TC Kimlik nolu GAZALE ÖZER tarafından düzenlenen Adana 16. Noterliğine tanzim ettirilen ve yazımız ekinde gönderilen 10/12/2025 tarih 2025/251 yevmiye numaralı Düzenleme Şeklinde Vasiyetnameye içeriği mahkememizce tutanak görülerek sabit olup,

Duruşmanın atılı olduğu 16/09/2026 günü saat 10:40'daki duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda vasiyetnamenin açıldığının tespitine karar verileceği hususu mirasçılar Ayno Özer, Casur Özer ve Sultani Özer'e ilanen tebliğ olunur.